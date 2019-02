A Ryanair, companhia aérea de baixo custo, apresentou esta quinta-feira, 28 de fevereiro, as novas rotas para o Inverno (a partir do final de outubro). São no total 15 novas rotas, o que faz com que no total a companhia aérea passe a operar um total de 130 rotas.

