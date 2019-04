Rússia. Um mercado quase inexplorado

A Rússia, com os seus 144 milhões de habitantes, é um dos maiores mercados da economia mundial, mas ainda pouco explorado pelas empresas portuguesas. As exportações nacionais para este país da Eurásia (o maior do planeta) ultrapassaram no ano passado os 379 milhões de euros, registando-se um aumento de 12,3% face a 2017. Contudo, nos últimos cinco anos, as vendas de Portugal para a Rússia tiveram um incremento de apenas 2,1%, evidenciando pouca dinâmica no comércio com este país.

