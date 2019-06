Roubos custam 49 mil milhões de euros por ano ao retalho

Entre 2015 e 2017, as perdas no retalho na Europa por delinquência e investimento em segurança representaram 2,1% das vendas. Em valores, somaram os 49 mil milhões de euros, o que representaria a faturação total da quarta cadeia de distribuição europeia. Por setores é o da alimentação, seguido dos artigos têxteis, estando as estações de serviço no terceiro lugar.

