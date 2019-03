Revive: Governo recebeu 13 candidaturas para o Quartel da Graça

Nasceu como Convento da Graça, mas a extinção das ordens religiosas em Portugal fez com que se transforma-se em Quartel da Graça. Localizado em pleno Largo da Graça, em Lisboa, dentro de algum tempo vai dar lugar a umhotel de cinco estrelas, com cerca de 120 quartos. Há várias manifestações de interesse no imóvel público.

