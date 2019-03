Retalho e escritórios dão gás ao investimento imobiliário em Portugal

O setor do retalho registou o melhor desempenho, naquele que foi o melhor ano de sempre em termos de investimento em imobiliário comercial, tendo angariado 1,4 mil milhões de euros. Os dados são do estudo de mercado WMARKET’19 da consultora imobiliária Worx, que avalia a evolução de cada uma das áreas do setor.

