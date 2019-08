Rendas só aumentam 0,51% em 2020. Proprietários dizem que não compensa

A atualização no próximo ano será menos de metade da registada em 2019. São mais 3,5 euros numa renda de 700. A subida vale para contratos anteriores a 1990 e para novos. Com cada vez menos casas no mercado do arrendamento, inquilinos esperam soluções na nova Lei de Bases da Habitação.

