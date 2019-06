Renault pede mais 24 horas para avaliar fusão com grupo Fiat

O grupo Renault vai ter mais 24 horas para avaliar a proposta de fusão com o grupo Fiat Chrysler (FCA). A decisão foi tomada esta terça-feira depois da reunião do conselho de administração do grupo automóvel francês, que avaliou a proposta de fusão com o grupo ítalo-americano. Na quarta-feira, vai haver nova reunião do grupo baseado em França.

