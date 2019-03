A Renault mostra intenções de retomar as negociações com a Nissan nos próximos 12 meses e, a partir daí adquirir outra fabricante de automóveis, escreve o Financial Times. De acordo com fontes próximas do grupo francês, a Fiat Chrysler (FCA) é uma das favoritas.

