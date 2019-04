Relações familiares atingem Governo: Demite-se secretário de Estado do Ambiente

A polémica das relações familiares no seio do governo socialista fez esta quinta-feira a sua primeira baixa no Executivo de António Costa. O Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, em representação do Governo português na Costa Rica, apresentou, hoje, o seu pedido de demissão, informou o Ministério do Ambiente e da Transição Energética em comunicado.

