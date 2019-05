A LetterOne, fundo controlado pelo milionário russo Mikail Fridman, afinal passou a deter 69,7% do grupo DIA, depois da aceitação da oferta de 0,67 euros por ação por parte de 40,76% do capital da cadeia de retalho espanhola dona do Minipreço.

