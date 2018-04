Pub

Este é o quarto ano de descidas na tarifa do gás natural. Regulador propõe redução simbólica

As tarifas de gás aplicadas às famílias que se mantêm no mercado regulado deverão descer em média 0,2% a partir de julho e face ao ano anterior, de acordo com a proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

Contas do regulador apontam para uma poupança simbólica. Uma família que gaste 22.12 euros mensais de gás pode ter uma redução de cinco cêntimos.

Segundo a proposta do regulador da energia, as tarifas transitórias de gás natural, aplicadas aos consumidores que se mantêm no mercado regulado deverão descer em média 0,2% para consumos iguais ou inferiores a 10.000 metros cúbicos (consumidores domésticos e serviços); 4,2% para consumos acima de 10.000 metros cúbicos (pequena indústria) e 5,2% para consumidores de média pressão (indústria).

Este é o quarto ano consecutivo de descida das tarifas de gás natural.