Rede Expressos não garante autocarros a partir de amanhã à tarde

A maior transportadora rodoviária de passageiros, a Rede Expressos, do grupo Barraqueiro, diz que “não está em condições” de garantir as ligações para todo o período da Páscoa, a partir de quinta-feira à tarde, inclusive, devido à crise dos combustíveis. Em todo o caso, as carreiras da madrugada da manhã de dia 18 ainda estão garantidas, diz, para já, a empresa.

