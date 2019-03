Rede de Embaixadores quer contaminar estudantes com bichinho do empreendedorismo

Pode parecer o enredo de um filme de suspense, mas não é. A Universidade de Coimbra tem uma Rede de Embaixadores cuja principal função é “contaminar os estudantes e a comunidade académica com o bichinho do empreendedorismo”. Pelo menos assim o afirma Jorge Figueira, um dos responsáveis pelo programa Académica Start UC – Rede de Embaixadores para o Empreendedorismo, que vai já na sua 3ª edição e tem apresentado balanços crescentemente positivos. No espaço de dois anos, e com o patrocínio do seu principal parceiro, o programa Santander Universidades, a iniciativa duplicou o número de eventos realizados e, no final de cada mandato, leva dois embaixadores a uma formação naquela que é considerada a melhor escola de empreendedorismo do mundo: o Babson College, em Massachusetts, EUA.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia