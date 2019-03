Ramalho: “a DG Comp não tem particular simpatia pelos bancos portugueses”

O presidente do conselho de administração do Novo Banco não foi brando com a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia (DG Comp) na audição no parlamento sobre a necessidade de mais capital. “A DG Comp não tem particular simpatia pelos bancos portugueses”, afirmou António Ramalho que pediu alguma “contenção” com as suas palavras.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia