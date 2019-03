Quinta dos Açores. Gelados com sabor a queijada da Graciosa chegam a Lisboa

Nos 300 hectares de pastagens do Grupo Barcelos na ilha Terceira, nos Açores, é produzido o leite que dá origem a gelados com sabores D. Amélia ou queijo de São Jorge da Quinta dos Açores. A terceira loja do grupo açoriano acaba de abrir em Lisboa, num investimento superior a 50 mil euros. O grupo Barcelos fechou o ano passado com cerca de 10 milhões de euros de faturação. As exportações já são 15% das vendas.

