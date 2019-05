Quer mudar de operador e ficar com o mesmo número? Regras alteraram

Se quiser mudar de operador e ficar com o mesmo número de telefone, fique a saber que as regras mudaram desde o passado sábado, 11 de maio. A partir desta data, determinou a Anacom, o seu número de telefone passa a estar associado a um código de validação de portabilidade (CVP) com 12 digitos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia