Quer fazer um gap year? ONG oferece bolsa até 6.500 euros

A pensar nos jovens que querem fazer uma pausa entre o final dos estudos e a entrada no mercado de trabalho, seguindo um percurso “fora da caixa”, a Gap Year Portugal promove, com o apoio da Fundação Lapa do Lobo, a 5.ª edição do seu concurso. O desafio é criar um plano para o gap year e submetê-lo até 9 de junho.

