Quem são os antigos governantes em empresas do PSI20?

Existem, pelo menos, 16 antigos governantes em administrações de empresas do PSI20. A maior parte deles exerce funções não executivas, o que indica que não têm de trabalhar a tempo inteiro e em exclusividade nessas empresas. Quase todos acumulam esses cargos com outras funções. A EDP e a Mota-Engil são as cotadas que contam com mais antigos governantes nas suas administrações.

