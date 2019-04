Quem é o maior produtor de chocolate da UE?

Ovos, coelhos, amêndoas. Tudo feito ou coberto com chocolate e muitos estarão na mesa dos portugueses esta Páscoa. Na União Europeia (UE), há um país que é responsável por quase um terço da produção. A Alemanha produziu, em 2017, 1,3 milhões de toneladas, fazendo do país de Angela Merkel o campeão do chocolate, segundo dados publicados pelo Eurostat, o gabinete de estatísticas da UE.

