Queda do iPhone azeda Apple, mas serviços e iPad brilham

A receita do segundo trimestre fiscal da Apple levou ingredientes mistos, mas o mercado parece ter gostado do resultado. Apesar da queda das vendas do iPhone, que geraram menos 6 mil milhões de dólares que no mesmo período do ano passado, o volume de negócios total ficou acima do que os analistas projetavam e a divisão de serviços voltou a bater recorde. Assim que os números foram conhecidos, as ações da marca deram um salto de mais de 5% nas trocas fora de horas, sugerindo que os investidores gostaram do que ouviram.

