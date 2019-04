Quase quatro mil desempregados viram subsídio anulado em 2018

Em 2018, a anulação de subsídios a desempregados que não cumpriram as obrigações previstas na lei disparou 67,4% face ao ano anterior, avança o Público. De acordo com o relatório de atividades de 2018 da Comissão de Recursos do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a que o diário teve acesso, os centros de emprego cortaram os subsídios a 3932 desempregados.

