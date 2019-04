Quão imaginativa será a nossa Superinteligência?

Primeiro a sociedade dos caçadores-recolectores (1.0), onde o nómada Homo Sapiens coexistiria em plena harmonia com a natureza. Seguir-se-ia a sociedade agrária (2.0), com a fixação dos grupos humanos num determinado local, o desenvolvimento da agricultura, e o advento de técnicas de produção de alimentos. Chegaria, entretanto, a sociedade industrial (3.0), com a invenção da energia a vapor, o nascimento das máquinas-ferramentas e a eclosão da manufatura em massa. Principiaria depois a nossa sociedade da informação (4.0), com a conceção do computador, a distribuição da informação e a democratização do conhecimento. Agora caminhamos velozmente para a Sociedade 5.0 ou Sociedade da Imaginação ou Sociedade Superinteligente.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia