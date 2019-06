Quanto tempo para agendar a renovação do Cartão do Cidadão? Fizemos o teste

As Lojas do Cidadão celebram este ano 20 anos, mas não há registo de tamanho caos e demora para conseguir tratar de temas tão relevantes como o Cartão do Cidadão. Uma das respostas do governo, como vimos na entrevista que a Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, deu ao Dinheiro Vivo e TSF, é a renovação online do Cartão do Cidadão (CC) para pessoas acima dos 25 anos.

