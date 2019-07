PSD quer aliviar IRC das empresas em 1,6 mil milhões de euros

O PSD quer aliviar a carga fiscal para as empresas em 1,6 mil milhões de euros na legislatura, caso seja eleito governo. Na apresentação do pacote fiscal esta sexta-feira a partir da sede do partido no Porto, Rui Rio revelou que tal será feito através da redução da taxa de IRC dos atuais 21% para 17%.

O objetivo do líder social-democrata "é apoiar as empresas exportadoras e que investem", adiantando que "a medida mais relevante de apoio às empresas será a redução gradual da taxa de IRC em 4 pontos percentuais durante a legislatura", referiu. A taxa passará, na proposta do PSD de 21% para 19% em 2020, chegando aos 17% em 2021. O valor é igual ao que tinha sido fixado no acordo entre o PS de António José Seguro e o governo do PSD-CDS em 2013, e que viria a ser rejeitado pela direção de António Costa.

Rui Rio esclareceu que se trata de uma redução "com um custo fiscal de 1.600 milhões de euros para "apoiar as empresas e principalmente as que exportam e as que investem e são as PME que podem dar melhores empregos e melhores salários", adiantou o líder do PSD.

Outras medidas até 300 milhões de euros

Além da redução gradual da taxa de IRC, o PSD propõe ainda outro conjunto de medidas ainda em sede do imposto sobre as empresas até ao montante de 300 milhões de euros.

