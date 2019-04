Propostas dos partidos para professores custam 176 milhões de euros

Desta vez o Ministério das Finanças mostra as contas com que fez os cálculos para as estimativas com o custo das progressões e descongelamento da carreira dos professores. Mas também o que implicaria aprovar as propostas do PSD, Bloco de Esquerda e PCP de recuperação total e imediata dos dois anos, nove meses e 18 dias (2A9M18D).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia