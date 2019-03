Programadora portuguesa é estrela em ascensão no Reino Unido

Há uma programadora portuguesa a chamar a atenção no Reino Unido. Sara Martins foi premiada na noite de quinta-feira como estrela em ascensão no âmbito dos prémios Women in Credit, atribuídos pela revista britânica especializada em crédito e serviços Credit Strategy. A especialista portuguesa é business developer na ITScredit, startup nacional que tem uma plataforma para acompanhamento das fases de um crédito bancário e que pertence ao grupo ITSector.

