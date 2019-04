Primetag. O poder para os influenciadores terem melhores resultados

A Primetag passou de uma agência de meios a uma plataforma que trabalha no marketing de influência. A transformação desta startup portuguesa deu-se durante o ano passado e permite que os influenciadores possam falar diretamente com as marcas e em tempo real. A chegada a França é o próximo passo da única empresa na Europa que desde o ano passado consegue ter acesso às estatísticas dos influenciadores nas redes sociais com a sua autorização.

