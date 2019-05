Prejuízos da Farfetch mais que duplicam no primeiro trimestre de 2019

Os prejuízos da Farfetch mais que duplicaram, de 50,7 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2018, para 109,3 milhões no primeiro trimestre de 2019. No comunicado publicado com os resultados da empresa, a plataforma de artigos de luxo, liderada por José Neves, justifica este aumento de 115,4% nas perdas com uma subida dos custos operacionais combinada com a valorização do dólar, que a Farfetch não previu e que levou a perdas cambiais nas transações internacionais.

