Preço do petróleo dispara com abate de drone norte-americano

O preço do barril crude no mercado norte-americano disparou mais de 3% nesta quinta-feira de manhã, atingindo os 55,53 dólares, o valor mais elevado desde o final de maio. Também no Mar do Norte, o preço do Brent – que serve de referência ao mercado português – subiu, tocando os 63,88 dólares por barril, pela primeira vez desde 10 de junho.

