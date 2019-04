Metro quadrado já custa 1849 euros. Preços das casas não pára de subir

No arranque do ano, nova subida. As casas continuam a valorizar e, de acordo com o Índice apurado pelo Idealista, no primeiro trimestre deste ano, os preços aumentaram em 15 de 24 distritos do País.

Entre janeiro e março, o valor das casas usadas subiu 3,3%, com o metro quadrado a fixar-se em 1849 euros. Os valores mais elevados continuam a verificar-se em Lisboa, onde a média é de 3002 euros o m2, mas não é neste distrito que os preços mais aumentam - é no Norte.

No Porto, os preços subiram 4,6%, seguido por Castelo Branco (4%) e da Madeira (3,6%). Em Lisboa (distrito), as casas valorizaram-se 2,2%, enquanto no Algarve avançou 0,6% e no Alentejo 0,5%.

Na Terceira e Pico (Açores) e em Leiria houve uma desvalorização de preços no primeiro trimestre do ano.

Se olharmos para os valores por cidade, é possível perceber que Lisboa se mantém como local mais caro para comprar casas (4263 euros/ m2), seguida pelo Porto (2677 euros) e por Faro (1753 euros).

