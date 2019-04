Preço das casas no centro histórico de Lisboa disparou 134% em cinco anos

Comprar casa em Alfama, na Mouraria ou no Castelo deixou de ser acessível para qualquer conta bancária. Entre o primeiro semestre de 2013 e a segunda metade de 2018, os preços das habitações no centro histórico de Lisboa aumentaram 134%. As contas são da Confidencial Imobiliário e foram divulgadas esta terça-feira.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia