Preço das casas dispara 22% na Amadora e no Porto

O custo do metro quadrado das habitações continua a subir em Portugal. No primeiro trimestre de 2019 o valor mediano aumentou 6,4% em todo o país face ao mesmo período do ano anterior, revelou esta quinta-feira o INE. O valor já ultrapassa os mil euros.

Lisboa é a cidade do país que regista os preços mais elevados, com um custo mediano de 3 111 euros por metro quadrado, que compara com os 3010 euros registados no trimestre anterior.

Mas foi na Amadora e no Porto que se registaram os aumentos de preços mais elevados no arranque do ano. Na cidade do distrito de Lisboa o aumento chegou a 22,7% e no Porto o preço das habitações subiu 22%.

