Preço da luz também baixa no mercado livre. Endesa reduz até 6,3%

De acordo com informações recolhidas pelo Dinheiro Vivo, além dos clientes em mercado regulado (cerca de um milhão de consumidores portugueses) servidos pela EDP Serviço Universal, e dos clientes da EDP Comercial - que no próximo ano verão as suas tarifas baixar 3,5% - também as restantes empresas a operar no mercado livre de eletricidade vão reduzir as tarifas em 2019.

"A Endesa desce os preços da eletricidade para a sua carteira de clientes uma média de 6,3%", confirmou ao Dinheiro Vivo Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa Portugal. E explica: "Apesar da constante subida do custo da eletricidade nos últimos anos, a Endesa não irá refletir essa subida nas faturas dos seus clientes, reduzindo os preços em média 6,3%".

Outra empresa que já garantiu ao Dinheiro Vivo que vai baixar as tarifas em 2019 é a Goldenergy: em 4%, diz fonte oficial da empresa. "Uma redução que só é possível em virtude do investimento que a empresa tem realizado na sua transformação digital e num aumento da sua eficiência".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Por seu lado, a Iberdrola optou por seguir a recomendação da ERSE e baixar os preços 3,5%. A empresa vai "transferir, na íntegra e para todos os seus clientes, a partir de 1 de janeiro, a redução publicada pela ERSE para 2019. Trata-se de uma redução significativa que vai refletir-se na fatura do cliente".

"Em paralelo, a Iberdrola adaptará os seus tarifários tendo em conta o contexto atual do mercado de energia, procurando continuar a disponibilizar tarifas competitivas no mercado", disse fonte oficial. Contactada, a Galp ainda não revelou ainda qual será o seu tarifário para 2019.

Já na semana passada a EDP Comercial tinha anunciado que "irá reduzir preços de eletricidade para as famílias em 2019, registando uma descida média de 3,5% para 90% destes clientes. Os restantes clientes domésticos também beneficiarão de uma redução, com ligeiras diferenças por escalão". A empresa justificou a atualização tarifária prevista para 2019 argumentando que "resulta da redução das Tarifas de Acesso à Rede, bem como da evolução de preços da eletricidade no mercado grossista."

No entanto, Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa, defende que "a descida da Tarifa de Acesso em 11% não compensou o aumento dos custos energéticos". "Nos últimos dois anos assistimos a um aumento de forma contínua dos preços de eletricidade. Se no fecho de 2017 os preços do mercado grossista foram 30% mais elevados relativamente aos do ano anterior, este ano de 2018, até ao dia de hoje, foi apresentada uma subida de quase 9% comparativamente ao ano passado. Para o ano de 2019 a situação não será diferente, está previsto um aumento ainda maior dos preços".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia