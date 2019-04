Pré-reformas nos municípios dispensam autorização de Centeno

Quem trabalha em serviços municipais ou regionais não tem a porta fechada à pré-reforma, ao contrário do que acontece no Estado central. O esclarecimento foi prestado pela DGAEP – Direção-Geral da Administração e do Emprego Público na quarta-feira, um dia depois de o ministro das Finanças, Mário Centeno, ter dado sinais de que os funcionários públicos com 55 ou mais anos dificilmente poderiam aceder a este regime.

