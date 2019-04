Portugueses viajaram mais para fora e Espanha continua a ser primeira escolha

Mais de uma em cada dez viagens turísticas a partir de Portugal teve no ano passado como destino um país estrangeiro. De acordo com dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, a procura por destinos turísticos no exterior do país alargou-se em 2018, representando 11,3% do total (9,9% em 2017) e crescendo a um ritmo mais elevado do que a procura por destinos nacionais. As viagens ao exterior crescem a um ritmo de 13,3%. Já as feitas pelo país sobem 3,2%.

