Portugueses esperam gastar em média 363 euros no regresso às aulas

Com o regresso às aulas cada vez mais próximo, os portugueses com estudantes a seu cargo fazem contas ao orçamento e preveem gastar, em média, 363 euros, de acordo com o Observador Cetelem. A despesa aumenta consoante o nível de ensino, com as compras do ensino secundário a custar, em média, 450 euros.

