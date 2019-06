Portuguesa Display instala maior videowall touch do mundo em Hong Kong

A Displax, empresa do grupo Edigma, instalou o maior videowall touch do mundo, que poderá ser já visionado e ‘tocado’ no THEi Campus, do Instituto Superior de Tecnologia e Educação de Hong Kong. Segundo a empresa, foi batido um novo recorde mundial graças a uma estrutura composta por 48 ecrãs ultra grandes, ligados entre si (sem emendas), formando um mega videowall de 20 metros de comprimento, com 200 milhões de pixels.

