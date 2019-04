Portugal “tem competências” em inteligência artificial e pode “dar o salto”

Feedzai. Talkdesk. Unbabel. DefinedCrowd. Estas são algumas das empresas portuguesas que conquistaram um lugar de destaque no mercado global com soluções potencializadas pela inteligência artificial, uma lista que tem crescido a bom ritmo nos últimos anos. O sucesso de empreendedores e startups envolvidas no sector é um indício de que Portugal pode dar cartas no mercado da inteligência artificial, num momento em que a comunidade científica nacional já se afirmou.

