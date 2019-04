Portugal Nosso. Chegou a “Amazon da saudade”

O projeto Portugal Nosso quer ser a montra dos produtos tradicionais para todo o mundo. Uma espécie de “Amazon da saudade”, em que basta um ou dois cliques para qualquer português no estrangeiro receber um caviar de cerveja de Trás-os-Montes ou um apaixonado pela diferença encontrar uns cogumelos trompeta negra desidratados. À loja do Portugal Nosso, juntam-se serviços na área da alimentação e do mundo vinícola.

