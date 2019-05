“Portugal menos competitivo” por falta de ligação ferroviária a Espanha

Promover a formação nas universidades e apostar na ligação ferroviária a Espanha. Estas são as duas prioridades do cluster automóvel Mobinov, que assinou, em abril, um pacto para a competitividade com o Governo e que pretende promover financiamentos para a indústria 4.0, capacitar recursos humanos e promover a negociação de legislação associada à circulação de veículos movidos por fontes de energia alternativas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia