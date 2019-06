Portugal Legends: As meias portuguesas inspiradas na seleção

Primeiro foram as camisolas, agora chegam as meias. Em maio, a Federação Portuguesa de Futebol lançou uma coleção com réplicas de camisolas usadas pela seleção nacional durante as décadas de 1950, 1960 e 1970. A Portugal Legends, nascida em parceria com o centro tecnológico do têxtil, o Citeve, conta, ainda com um casaco, três t-shirts com fotografias da equipa de 1966 - conhecida por "Os Magriços" -, uma bola de pele e dois cachecóis. Agora, é reforçada com uma coleção de meias inspiradas inspiradas em camisolas míticas da seleção, desenhadas e produzidas pela Heel Tread.

