Portugal lança plano de ação para ser uma referência no enoturismo

“Não podemos perder mais tempo. Portugal é o melhor destino do mundo. Os vinhos são dos melhores do mundo mas não somos reconhecidos como um destino de enoturismo”. As palavras são de Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, na apresentação do plano de ação para o enoturismo. O responsável não esconde que a ambição é transformar Portugal num destino de referência do enoturismo.

