Portugal foi o décimo maior mercado europeu de compras Tax Free em 2018

Portugal foi o décimo maior mercado europeu de compras Tax Free (que prevê reembolso do IVA de compras realizadas por turistas estrangeiros oriundos de fora da União Europeia) em 2018 tendo acumulado um crescimento superior a 12%, de acordo com a Global Blue, que contabiliza as compras dos estrangeiros.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia