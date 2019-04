Portugal estreia 19 centrais solares em 2019 com um investimento de 350 milhões

Vão nascer em Portugal, só neste ano, 19 novas centrais solares fotovoltaicas, concentradas sobretudo no sul do país, com um investimento privado, nacional e internacional, que deverá rondar os 350 milhões de euros (a fatia de leão – 200 milhões – diz respeito ao projeto de maior dimensão, Solara4, em Alcoutim). Quanto à potência de ligação, para o total dos 19 projetos é de quase 500 MVA (megavolt ampere) – ou seja, cerca de 475 megawatts, que geram cerca de 880 gigawatts de energia elétrica solar, o que equivale a cerca de dois terços do consumo total anual da cidade do Porto.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia