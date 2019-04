Portugal e Venezuela: A história de um relacionamento económico assente no ferro

Manifestações, fome, falta de medicamentos e um país quase paralisado. São estas as imagens que os jornais e as televisões têm mostrado da Venezuela nos últimos meses. Mas a crise em Caracas tem bem mais do que apenas uns meses. Tem anos. A acompanhar a degradação económica, espelhada nas ruas e que tem tido eco nos meios de comunicação internacionais, está uma balança comercial venezuelana cada vez mais desequilibrada. As trocas comerciais entre Portugal e a Venezuela refletem essa realidade.

