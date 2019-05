Portugal cai seis posições no ranking mundial de competitividade

Ganhou num ano, perdeu exatamente o mesmo no seguinte. Portugal caiu seis posições no ranking mundial de competitividade organizado pelo Institute for Management Development (IMD), o conceituado instituto suíço de gestão. O país regressa este ano à 39.ª posição onde tinha estado em 2016 e 2017.

