Portugal aponta para juro mais baixo de sempre na emissão a dez anos

As obrigações portuguesas estão na moda. Os juros nacionais estão quase ao mesmo nível de Espanha. E o Estado deverá pagar esta quarta-feira a taxa mais baixa de sempre para se financiar a dez e a sete anos. As decisões do Banco Central Europeu (BCE) beneficiaram os títulos de dívida pública, particularmente os portugueses. E mesmo com os juros em mínimos, há bancos internacionais a recomendar a aposta em obrigações do Estado português. É o caso do Deutsche Bank e também do JPMorgan.

