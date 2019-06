Porto e Norte de Portugal distinguido com quatro prémios nos World Travel Awards

Os Passadiços do Paiva, em Arouca, o Douro Royal Valley Hotel & Spa, em Baião, e a Douro Azul, projetos turísticos situados no Porto e Norte de Portugal (TPNP), foram distinguidos com prémios nos World Travel Awards, os Óscares do Turismo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia