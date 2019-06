Portal da Queixa. CTT são o mais reclamado até meados de junho

Os CTT são a marca mais reclamada no Portal da Queixa até meados de junho, com a rede social de consumidores a registar 2.743 queixas referentes aos CTT e CTT Expresso. As encomendas feitas via método Yanwen, fornecido pela empresa chinesa, registaram no período 201 reclamações. Há um ano este sistema tinha gerado 255 reclamações. Meo e a Segurança Social completam o Top 3 dos mais reclamados no período.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia