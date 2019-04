Por cada dez mil euros aplicados em PPR, investidores perdem 740 por ano

Os números são claros. Os investidores que aplicaram dinheiro num plano de poupança-reforma (PPR) a pensar complementar a sua pensão futura perderam em média 740 euros por ano por cada dez mil euros aplicados. A conclusão é da Deco Proteste, que lança nesta quarta-feira um simulador para ajudar o consumidor a escolher o plano que melhor se adequa às suas necessidades.

Há quase 700 PPR em Portugal. Em dezembro de 2018, havia mais de 19 milhões de euros investidos. Uma fatia de 86% deste valor diz respeito aos produtos sob a forma de seguro e o restante aos fundos. Os dados sobre seguros PPR relativos ao ano passado ainda não foram divulgados, mas em 2017 estes produtos ganharam, em média, 1,6%; já os produtos sob a forma de fundo perderam, em média, 5,3% em 2018. Aliás, o fundo menos rentável, o Bakinter 75 PPR, perdeu 12,6%. De acordo com os dados disponibilizados, nos últimos cinco anos, a rendibilidade destes fundos não chegou aos 1%.

Ganhos residuais ou até perdas podem levar os consumidores a ponderar mudar de plano. Segundo a associação de defesa do consumidor, em 99% dos casos compensa mudar de produto. "Ter um PPR é uma ótima garantia para o futuro, mas quanto está a ganhar o seu PPR? Na Deco analisamos e comparamos, frequentemente, centenas de PPR e queremos mostrar que, por vezes, é necessário mudar de plano para obter maior rendimento", salienta António Ribeiro, especialista da associação.

O simulador Ganhe Mais no PPR (disponível em www.ganhemaisnoppr.pt), disponível a partir de hoje, permite comparar diferentes planos de reforma e ajudar o consumidor a escolher o investimento que lhe pode render mais. Esta ferramenta inclui ainda um sistema de alertas para que os consumidores possam receber informações sobre as atualizações dos seguros PPR.

Do bolo total do investimento em PPR, quase 17 mil milhões de euros (86%) estão aplicados nos produtos sob a forma de seguro. Só no ano passado, foram investidos 3,5 mil milhões de euros, mais 55% do que no ano anterior. Estes produtos são os favoritos dos portugueses uma vez que garantem o capital e, na maior parte dos casos, um rendimento mínimo. Mas, de acordo com a Deco, muitos investidores que detêm este tipo de PPR não obteriam rendimentos muito diferentes com depósitos a prazo.